Військовий експерт Олег Старіков пояснив, що росія вже зараз робить прифронтові міста України непридатними для життя, але якщо почнеться війна міст, це будуть бомбардування на кшталт Дрездена, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

Що стосується ситуації у прифронтових містах із постійними обстрілами, де буквально відбувається сафарі, пояснює експерт, то противник робить із сірої зони буферну, розширює її, і чим довше триватиме війна, там усе складніше там буде жити. І ще одна проблема, додає він, – це розмінування, адже розмінування одного квадратного кілометра коштує 2-5 доларів, тобто суми за гектари будуть божевільні.

«Що зараз мене найбільше турбує? Я бачу, що з'являється все більше і більше розвідознак того, що класична російсько-українська війна переходить у війну міст. А що це означає? Це взаємні бомбардування», – попереджає Олег Старіков.

Як нагадує експерт, наприкінці Другої світової війни розбомбили Дрезден, культурний центр Європи, сенсу ніякого не було, але померло 25 000 мирних жителів, а бомбардування Токіо вбило 100 000 жителів і мільйон залишило без даху над головою, це більше втрат, ніж у Хіросімі і Нагасакі. Такі удари по містах, наголошує він, ні до чого не призводять, окрім загибелі людей, і якщо російсько-українська війна скотиться в це, то буде катастрофа.

«Зупинитися буде неможливо дипломатичним та політичним способом, це втрата особи лідера. Це воєнна політологія, воєнне мистецтво та воєнна історія говорять про особу лідера. Тому війна буде далі, але виграшу у війні міст не буде ні в кого», – підсумовує Олег Старіков.

