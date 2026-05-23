Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Чернігівській області та інші види гуманітарної допомоги оперативно доставляють постраждалим громадянам після ворожих атак, повідомляє Politeka.

Потреба у такій підтримці виникає через масовані обстріли в Чернігові та області. Вибухи часто пошкоджують домівки місцевих жителів, тож вони опиняються у складних життєвих обставинах.

Чернігівська обласна організація Українського Червоного Хреста оперативно долучається до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та надає допомогу постраждалим мешканцям.

Про це благодійники розповідають на офіційній Фейсбук-сторінці Чернігівської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

Співробітники організації наголосили що роздачі безкоштовних продуктів для ВПО тапенсіонерів час від часу відбуваються у регіоні на постійній основі для підтримки людей у складних обставинах.

Це можуть бути як видачі для певних категорій людей поза обстрілами, так і підтримка в надзвичайних ситуаціях.

Волонтери також уточнили що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Чернігівській області в випадку обстрілів привозять безпосередньо у місця ліквідації наслідків ударів.

Разом із продовольчою підтримкою, для громадян видають будівельні матеріали та речі першої необхідності. Люди отримують OSB плити та шифер для швидкого закриття пошкоджених вікон і дахів.

Також постраждалим роздають ліхтарі і тарпаулін для захисту від негоди. Окрім цього волонтери надають для містян спальні набори та спеціальні набори на випадок надзвичайних ситуацій.

Джерело: Чернігівська обласна організація Українського Червоного Хреста

