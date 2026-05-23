Подорожчання продуктів у Чернігівській області фіксується у кількох категоріях харчів, де протягом останнього місяця зміни торкнулися як м’ясної продукції, так і базових бакалійних товарів, повідомляє Politeka.

Найбільш суттєвий рух угору спостерігається у сегменті сирокопченої ковбаси. Ковбаса «Алан» Брауншвейська нині коштує 1242 грн за кілограм, тоді як місяць тому середній рівень становив 1171,99 грн. У торговій мережі ціна повністю закріпилася на новому рівні без знижень.

У щоденній динаміці видно різкий перехід: наприкінці квітня продукт тримався на позначці 1172 грн, однак уже з початку травня зафіксовано підйом до 1242 грн, після чого показник залишився стабільним.

У бакалійному сегменті гречка демонструє значно помірнішу зміну. Середня ціна становить 76,10 грн за кілограм, тоді як у квітні вона була 69,21 грн. У різних магазинах вартість коливається від 62,90 до 96,50 грн залежно від мережі.

Протягом місяця спостерігалися коливання: від рівня 75 грн до пікового значення понад 81 грн у середині травня, після чого відбулося повернення до поточних показників близько 76 грн.

У категорії ковбасних виробів «Алан» мисливські напівкопчені ковбаски коштують у середньому 758,24 грн за кілограм. Порівняно з квітнем, коли середній рівень становив 739,88 грн, зафіксовано зростання понад 43 грн.

Упродовж періоду ціна змінювалася нерівномірно: від 715 грн до майже 800 грн із подальшими коливаннями та стабілізацією біля поточного рівня.

У цьому контексті Подорожчання продуктів у Чернігівській області найбільше проявляється у преміальній ковбасній групі, тоді як гречка демонструє більш плавну цінову динаміку без різких стрибків.

Аналітика ринку свідчить про загальне поступове зростання вартості харчових товарів із різною інтенсивністю залежно від категорії.

Джерело: Мінфін

