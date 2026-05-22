Новий графік руху транспорту у Львові запроваджують після проведення офіційного конкурсу з визначення перевізників для автобусних лотів, повідомляє Politeka.

Конкурс відбувся у понеділок, 19 травня. На два із шести запропонованих лотів подався лише один учасник, яким стала компанія «Епітранс».

Цей перевізник обслуговуватиме новий автобусний маршрут №67, який з’єднає Брюховичі та вулицю Шпитальну, а також продовжить роботу на маршруті №80 сполученням Дубляни до площі Різні.

Про це проінформували на офіційному сайті Львівської міської ради. Офіційний запуск автобуса №67 запланований на червень.

Новий графік руху транспорту в Львові передбачає, що додатковий рейс пролягатиме через вулицю Брюховицьку, де раніше міські автобуси взагалі не курсували.

Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило наголосив, що цей мікрорайон є густонаселеним і пасажири давно потребували якісного та регулярного сполучення з центральною частиною міста.

На цій лінії працюватимуть сучасні низькопідлогові автобуси середнього класу, причому у будні дні пасажирів перевозитимуть чотири одиниці транспорту, а у вихідні дні виїжджатимуть дві машини.

Схема руху автобуса №67 пролягатиме від селища Брюховичі через вулиці Незалежності України, Брюховицьку, Т. Шевченка, Захисників України та Городоцьку до вулиці Шпитальної.

У зворотному напрямку транспорт їхатиме через вулиці Д. Данилишина, Городоцьку, Т. Шевченка та Брюховицьку назад до селища Брюховичі.

Тож новий графік руху транспорту у Львові дозволить покращити мобільність мешканців цього передмістя.

