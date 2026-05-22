У Дніпропетровській області частина пенсіонерів зможе отримати одноразову грошову допомогу від держави, за умови відповідності визначеним критеріям, повідомляє Politeka.net.

Виплати затверджено постановою Кабінету Міністрів України №602, яка встановлює розміри та порядок надання одноразової допомоги до Дня Незалежності України у 2026 році. Документ визначає перелік категорій громадян, які мають право на фінансову підтримку.

Як повідомили у Пенсійному фонді України, допомога передбачена для ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок бойових дій, колишніх в'язнів концтаборів, а також членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України.

Найбільший розмір грошової допомоги у Дніпропетровській області становить 3100 гривень. Його отримають громадяни з особливими заслугами перед державою, зокрема пенсіонери відповідного статусу. Така ж сума передбачена для осіб з інвалідністю внаслідок війни та колишніх малолітніх в’язнів концтаборів і гетто з інвалідністю I групи. Для II групи встановлено 2900 гривень, для III групи — 2700 гривень.

Окремо визначено інші рівні фінансової підтримки. По 1000 гривень нарахують учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, колишнім неповнолітнім в’язням концтаборів, а також особам, які народилися в місцях примусового утримання.

Розмір виплати у 650 грн передбачено для членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни, родин полеглих Захисників і Захисниць України, а також для вдів і вдівців померлих учасників бойових дій чи осіб з інвалідністю внаслідок війни, якщо вони не уклали новий шлюб.

Ще 450 грн отримають учасники війни, колишні в’язні концтаборів, примусово вивезені на роботи особи, а також діти партизанів і підпільників.

Порядок нарахування залишається незмінним і регулюється постановою уряду №1396 від 27 грудня 2023 року. У Пенсійному фонді уточнюють, що для пенсіонерів і військовослужбовців виплати здійснюватимуться автоматично через відповідні органи. Водночас громадяни, які не є пенсіонерами та не перебувають на службі, повинні самостійно подати заяву до ПФУ для отримання допомоги.

