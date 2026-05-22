Подорожчання проїзду в Хмельницькій області змусило перевізників переглянути тарифи на внутрішньоміських та міжміських маршрутах, повідомляє Politeka.

У Кам’янці-Подільському міська рада вже затвердила нові тарифи для приватних перевізників. Наразі ціна залежить від способу розрахунку, тому готівкова оплата становить 20 гривень, а безготівкова складає 15 гривень.

Як проінформували на офіційному сайті Шепетівської міської ради, таке рішення місцевої влади покликане стимулювати пасажирів частіше використовувати цифрові платежі.

У Хмельницькому ситуація із транспортним сполученням залишається напруженою. Приватні перевізники активно вимагають перегляду діючих тарифів для покращення фінансового стану підприємств.

Володимир Пухкий, який представляє перевізника «Автогаз-захід», зазначив, що економічно обґрунтована ціна за новими розрахунками становить 25 гривень за одну поїздку.

У Шепетівці Хмельницької області про подорожчання проїзду місцева влада наразі не повідомляла.

Однак, зафіксоване подорожчання проїзду в Хмельницькій області на автобусних маршрутах міжміського сполучення.

Вартість квитків на автобуси між містами зросла на 20-30%, а на окремих напрямках цей показник перевищив 50%.

Найбільш відчутно ціни змінилися на тривалих маршрутах, що пов'язано з паливом та витратами на амортизацію транспорту на завантажених трасах.

Доїхати до Красилова, який розташований найближче до обласного центру (близько 40 км), тепер коштує понад 100 гривень.

Напрямки на Шепетівку та Кам'янець-Подільський також демонструють значний стрибок вартості. Найдорожчим став маршрут до міста Нетішин, оскільки воно розташоване найдалі від обласного центру. Квиток туди коштує 360 гривень.

