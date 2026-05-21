У «Черкасиобленерго» попередили мешканців регіону про тимчасові відключення електроенергії, які заплановані у Черкаській області на 21 травня, повідомляє Politeka.net.

Українців попереджають, що графіки відключення світла у Черкаській області на 22 травня є частиною планових профілактичних робіт на електромережах. Метою таких заходів є підвищення надійності електропостачання, оновлення обладнання та запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

«Черкасиобленерго» попередили про відключення електроенергії в кількох населених пунктах. Так в селі Лука з 09:00–17:00 години не буде електрики. Обмеження стосуються наступних адрес:

Набережна — 1, 2, 2/а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21

Нависка — 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44

Ф. Піддубного — 15, 29, 39, 56

Крім цього, додаткові тимчасові обмеження затронуть село Межиріч. Світло вимикатимуть з 09:00–17:00 години, проте тільки за окремими адресами:

Слобода — 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13/а, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55/а, 56, 57, 58, 60, 61, 61а, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 130, 132, 134, 136, 140, 142, 152, 184, 190, 192, 194, 198, 200

Також електрика надовго зникне в місті Канів з 08:00–17:00 години. Обмежать електрику на вулицях:

Енергетиків — 51, 53, 55, 61, 63, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 107А, 118, 127, 131, 161 (гараж)

Й. Білінського — 1, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29

Тичини — 1, 12, 24

Т. Шевченка — 15 (гараж)

Успенська — 53, 81

Б. Хмельницького — 98, 106, 87 (гараж)

Нечуя-Левицького — 1, 2/а, 3, 4, 4/2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18

Різниченка — 18, 21, 23, 24, 25, 29, 31, 33, 35

Берестовецький яр — 33, 42

М. Максимовича — 81/а.

