На Черкащині встановлюють новий графік руху приміських поїздів наприкінці квітня, частина рейсів курсуватиме за зміненим маршрутом.

Новий графік руху поїздів у Черкаській області запроваджується для окремих приміських напрямків у зв’язку з технічними коригуваннями, повідомляє Politeka.

Як зазначили в "Укрзалізниці", новий графік руху поїздів у Черкаській області торкнеться кількох рейсів 24, 25, 26 та 28–30 квітня.

Зокрема, 25 квітня №6022 ім. Т.Г. Шевченка – Черкаси відправлятиметься о 05:25 та прибуватиме о 06:33 замість попередніх 05:34 та 06:42.

У цей же день, №6641 Цвіткове – Миронівка курсуватиме з відправленням о 05:55 та прибуттям о 07:51, тоді як раніше передбачався інший час курсування.

Також 26 квітня рейс №6641 Цвіткове – Миронівка вирушатиме о 05:30 і прибуватиме о 07:17, що також відрізняється від звичного розкладу.

У межах змін, новий графік руху поїздів у Черкаській області передбачає і тимчасове обмеження маршрутів.

Так, 25 квітня №6503 курсуватиме за маршрутом Знам’янка – ім. Т.Г. Шевченка замість повного маршруту до Миронівки. У період 28–30 квітня цей же рейс прямуватиме лише до Цвіткового.

Окремо повідомляється про тимчасове скасування окремих рейсів. Так, 24 квітня не курсуватиме пасажирський склад №6025 Черкаси – ім. Т.Г. Шевченка.

Таким чином, оновлений розклад курсування пасажирських складів передбачає одразу кілька форматів змін, включно з коригуванням часу відправлення, скороченням маршрутів і тимчасовим скасуванням окремих рейсів.

Пасажирам радять заздалегідь перевіряти актуальний розклад перед поїздкою, щоб уникнути незручностей. Зробити це можна на офіційному сайті, в застосунку, або ж безпосередньо у касі на залізничному вокзалі.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Черкасах: ціни тепер будуть іншими.

Також Politeka повідомляла, Обмеження руху транспорту в Черкасах: де на довгий час закрили проїзд.

Як повідомляла Politeka, Підвищення пенсій в Черкаській області: деталі перерахунку та нових доплат з 1 квітня.