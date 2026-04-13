Подорожчання проїзду в Черкаській області спричинило перегляд тарифів на перевезення у міських комунальних і приватних автобусах, передає Politeka.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету 2 квітня.

Причиною змін стало стрімке зростання вартості паливно-мастильних матеріалів. За словами посадовців, підвищення цін на дизель безпосередньо вплинуло на собівартість пасажирських перевезень.

Згідно з рішенням виконкому, граничний тариф у межах міста встановлено на рівні 18 гривень. Вартість поїздки на маршрутах №81/2, №81/3 та №81/4 до селища Олександрійського становитиме 25 гривень, а до Головківки на маршруті №80 — 30 гривень. Нові розцінки набудуть чинності з 10 квітня.

Міський голова Сергій Кузьменко наголосив, що перегляд вартості є вимушеним кроком. За його словами, лише за місяць ціна дизельного пального зросла майже на 50 відсотків, що суттєво вплинуло на роботу перевізників.

У місцевій владі зазначають, що подорожчання проїзду в Черкаській області дозволить забезпечити стабільне функціонування транспортної системи та безперебійне обслуговування пасажирів.

Крім того, у Черкасах також повідомляли про обмеження руху транспорту. Розпочалися вони 30 березня і триватимуть до 15 квітня на вулиці Різдвяній, на ділянці між вулицями Сергія Амброса та Захисників України.

Міський голова Анатолій Бондаренко у своєму офіційному Телеграм-каналі пояснив, що це пов’язано з проведенням важливих робіт із заміни плити перекриття камери теплової мережі.

Такі заходи необхідні для безпечного функціонування системи опалення міста.

