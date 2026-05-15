Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області у 2026 році стосуються окремої вікової надбавки для громадян старшого віку, яка за визначених умов перевищує тисячу гривень щомісяця, повідомляє Politeka.

Йдеться про спеціальну виплату для людей, яким виповнилося 80 років. Її базовий розмір становить 1038 гривень і доступний лише за дотримання кількох критеріїв, встановлених Пенсійним фондом.

Основним фактором є соціально-побутова ситуація. Особа має проживати самостійно та не мати працездатних родичів, зобов’язаних забезпечувати утримання. Географічне перебування сім’ї значення не має.

Додатково враховується потреба у постійному догляді. Для підтвердження проводиться медичний огляд у сімейного лікаря з подальшим рішенням лікарсько-консультативної комісії.

Розрахунок здійснюється за формулою: 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році базовий показник становить 2595 гривень, що формує суму 1038 гривень.

Щоб оформити виплату, необхідно звернутися до Пенсійного фонду та надати пакет документів: заяву, паспорт, ідентифікаційний код і медичний висновок про потребу в догляді.

У разі відсутності підтвердження кошти не призначаються навіть після досягнення вікового порогу. Саме тому рішення залежить не лише від віку, а й від стану здоров’я.

У цьому контексті доплати для пенсіонерів у Чернігівській області залишаються адресним механізмом підтримки, що враховує індивідуальні життєві обставини та потреби людини похилого віку.

Фахівці зазначають, що подальші зміни в системі таких виплат можливі залежно від бюджетних рішень і соціальної політики держави.

