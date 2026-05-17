Подорожчання продуктів у Чернігівській області залишається частиною ширшої тенденції, яка охоплює більшість базових категорій харчування в Україні.

Подорожчання продуктів у Чернігівській області фіксується на тлі різноспрямованих змін у вартості бакалії та м’ясної продукції, передає Politeka.

Як інформує Мінфін, частина товарів демонструє помірне зростання, а окремі позиції — різкі цінові стрибки.

На ринку рису довгого типу середня ціна наразі становить 59,92 грн за кілограм. Місяць тому показник був нижчим — 56,40 грн. У роздрібних мережах вартість коливається від 46,90 до 81,99 грн залежно від магазину та бренду, що свідчить про нерівномірність постачання.

Суттєвіша динаміка спостерігається у сегменті гречки. Середня ціна піднялася до 81,80 грн за кілограм проти 69,21 грн у квітні. У деяких торгових точках вартість наближається до 96,50 грн, що посилює навантаження на споживчий кошик.

Найбільш різкий стрибок зафіксовано у категорії ковбасних виробів. Ковбаса копчена «Алан Брауншвейська сирокопчена» подорожчала до 1242 грн за кілограм, тоді як раніше коштувала 1171,99 грн. Зростання перевищило 70 грн за місяць, що пов’язують із подорожчанням сировини та виробничих витрат.

Економісти зазначають, що ринок продовжує реагувати на загальні інфляційні процеси, коливання логістики та зміни у вартості імпортних компонентів. Додатковий вплив мають сезонні фактори та нерівномірність попиту між регіонами.

Фахівці не виключають, що найближчим часом цінова ситуація залишатиметься нестабільною, особливо у сегментах із високою залежністю від виробничих витрат та постачання сировини.

