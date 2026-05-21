Так, графіки відключення світла у Запоріжжі на 22 травня будуть тривати через планові та термінові ремонтні роботи електрообладнання. Обмеження необхідні для технічного обслуговування обладнання, оновлення окремих ділянок мережі та підвищення стабільності електропостачання.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго». Зокрема, з 09:00 до 17:10 години проводитимуть терміновий ремонт електрообладнання. Саме з цієї причини вимикатимуть електрику за такими адресами:

Архипа Куїнджі (Сурікова) — 14–36

Бориса Грінченка — 68–84, 73–87

Бориса Грінченка (Крижановського) — 68–84, 73–87

Голди Меїр (Сусаніна) — 62–76

Кочубея — 47–65, 60–74

Ольги Кобилянської (Ногіна) — 12–48, 27–67

Очеретова (Давидова) — 4–42, 10, 11, 13, 13А, 19, 25, 37–39

Семеренка — 59–63, 60–76

пров. Дніпрорудний — 6, 8, 10, 12

пров. Спасівський (Писарева) — 19–35, 22

22 травня 2026 року з 09:00 до 17:00 години зникне електрика за десятками адрес. Зокрема світло буде вимкненим за наступними адресами:

Архипа Куїнджі (Сурікова) — 37–43

Благовіщенська (Ілліча) — 26, 33, 33–35, 35

Вузівська — 5–11, 8, 8А, 8Б, 12

Гданська (Сибірська) — 1–9, 13–19, 25, 2–18

Героїв 37-го батальйону (Шушенська) — 79, 83–99, 102–122

Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський) — 111–113А

Герхарда Ремпеля (Дибенка) — 33–53, 57

Голди Меїр (Сусаніна) — 1–27А, 2–30, 31–45, 32–60, 37А

Григорія Квітки-Основ`яненка (Петровського) — 202

Григорія Нелюбова (Толбухіна) — 73–111, 78–120

Дітріха Тіссена (Ліхачова) — 1–17, 21–29, 2–6, 10–20, 24–32

Замкнута — 1–45, 2–26

Зачиняєва — 75–77, 81–83

Івана Нечуй-Левецького (Астраханська) — 1–23, 2–34

Карпатська (Анапська) — 30–32, 36, 36А

Латвійська — 8А, 16

Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25В

Міцна — 24–32, 33–39

Нечипора Дейкуна (Чичеріна) — 1–17, 4–18

Олександрівська — 6А, 7 (1 пов.)

Пархоменка — 24Б

Покровська (Свердлова) — 24, 26

Райдужна — 3, 3А, 5–9, 4–24

Руставелі — 59–67, 60–66

Семеренка — 31–57, 32–58

Скельна — 1, 1А, 2, 3, 6, 8, 8А, 8Б, 41, 41А, 41Б, 41В, 42А, 42Б, 42В, 43Б, 44, 44А, 44В, 46, 47, 47А, 48, 48В, 49Б, 49Г, 50В, 53, 53А, 53Б

Сковороди — 1–11, 2–36, 38, 40

Соняшникова (Миколи Руднєва) — 24, 28, 30–42, 33–41

Тараса Бульби — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22А

Яворницького — 2–4, 22/1, 22/2, 28А, 28Б

пр. Моторобудівників — 111–145

пр. Соборний — 44

пров. Березневий (Мартовский) — 1–11, 2–10

пров. Вовчий (Ржевського) — 5–21, 2–8.

