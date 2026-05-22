Подорожчання мʼясних продуктів в Миколаївській області фіксується на тлі зростання середніх роздрібних цін на свинину, курятину та копчені вироби в українських торговельних мережах, свідчать актуальні ринкові дані, повідомляє Politeka.

Свинина грудинка нині продається в середньому по 209,97 грн за кілограм. У різних мережах вартість коливається від 199,00 до 229,00 грн. За останній місяць середній показник зріс приблизно на 10,30 грн, що підтверджує поступове підвищення цінового рівня.

Курятина філе бренду «Наша Ряба» демонструє ще помітнішу динаміку. Середня ціна становить 288,17 грн за кілограм, тоді як місяцем раніше вона була нижчою майже на 12,50 грн. У торгових точках різниця залежить від мережі та умов постачання.

Копчена ковбаса «Глобіно салямі» також подорожчала: середній рівень зафіксовано на позначці 210,94 грн за 460 грамів. Порівняно з попереднім місяцем, зростання склало понад 14 грн, що свідчить про загальну тенденцію підвищення вартості м’ясної групи товарів.

Аналітики ринку пояснюють таку динаміку подорожчанням кормів, логістики та виробничих витрат, які безпосередньо впливають на кінцеву ціну продукції для споживача.

На цьому тлі Подорожчання мʼясних продуктів в Миколаївській області відображає загальноукраїнський тренд, де м’ясний сегмент поступово дорожчає через збільшення собівартості виробництва та коливання попиту.

Експерти відзначають, що подальша цінова динаміка залежатиме від вартості сировини, стабільності постачань і ситуації на внутрішньому ринку харчових продуктів.

Джерело: Мінфін

