Дефіцит продуктів у Запоріжжі дедалі помітніше впливає на овочевий ринок, а торішня білоголова капуста лише за один тиждень додала у вартості близько 75%, передає видання Politeka.

На цьому тлі виробники вже переглядають відпускні ціни, реагуючи на скорочення запасів продукції.

Наприкінці минулого тижня українські фермери пропонували капусту врожаю 2025 року по 8–15 гривень за кілограм. Такі дані оприлюднили аналітики платформи EastFruit, які відстежують ситуацію на аграрному ринку.

Учасники галузі пояснюють різке подорожчання насамперед обмеженою пропозицією. Більшість господарств уже фактично завершили сезон реалізації, тому на продаж надходять лише залишкові партії овочів зі сховищ.

Водночас попит у цьому сегменті залишається досить активним. Через це виробники отримали можливість піднімати відпускну вартість без суттєвого зниження інтересу з боку покупців та гуртових компаній.

Фахівці зазначають, що дефіцит продуктів у Запоріжжі та інших областях формується поступово, оскільки обсяги минулорічної капусти на ринку стрімко скорочуються, а новий урожай ще не здатний повністю закрити потреби споживачів.

Попри нинішній стрибок, середня вартість білоголової капусти в Україні все ще залишається приблизно на 77% нижчою, ніж у аналогічний період минулого року.

Аналітики ринку припускають, що тенденція до подорожчання може зберігатися й надалі, якщо темпи скорочення пропозиції не зміняться найближчим часом.

Учасники ринку зазначають, що подальша ситуація з цінами залежатиме від обсягів нового врожаю та темпів надходження продукції у продаж.

