Подорожчання проїзду у Львові почало діяти вже з 16 травня після відповідного рішення виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

Напередодні подорожчання проїзду у Львові виконавчий комітет Львівської міської ради 15 травня офіційно ухвалив рішення про коригування вартості поїздок у міських автобусах, трамваях та тролейбусах.

Пасажирам довелося доплачувати за кожну поїздку на 5 або 6 гривень більше, порівняно з попередніми розцінками.

Як проінформували на офіційному сайті Львівської міської ради, оновлена тарифна сітка передбачає суттєву різницю в оплаті залежно від обраного способу розрахунку.

Найдешевшою залишається поїздка за умови використання студентської картки ЛеоКарт, яка тепер коштує 11,5 гривні.

Пасажири із загальною карткою ЛеоКарт або ті, хто платить через спеціальний мобільний додаток, віддають за одну поїздку 23 гривні.

Якщо людина розраховується звичайною банківською карткою або за допомогою телефона з підтримкою безконтактної технології NFC, вартість становить 26 гривень.

Найвищу ціну встановили для прихильників розрахунку готівкою, це 30 гривень за квиток. Зміни торкнулися також оплати за перевезення багажу та вартості довгострокових проїзних документів у міському транспорті.

При безготівковому розрахунку за перевезення великих сумок чи валіз пасажирам необхідно заплатити 23 гривні, а при розрахунку готівкою ця послуга обходиться у 30 гривень.

Студентський проїзний квиток на місяць виріс до 575 гривень, а загальний абонемент тепер коштує 1150 гривень. Штраф за відсутність квитка зріс до 520 гривень.

Подорожчання проїзду у Львові міська влада пояснює значними економічними змінами на ринку енергоносіїв та пального.

