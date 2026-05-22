Нова система оплати за проїзд у Кіровоградській області та запуск електронного квитка вийшли на наступний етап реалізації у Кропивницькому, повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 28 квітня офіційно визнав товариство з обмеженою відповідальністю "Ізі Софт" з Києва переможцем конкурсу на запровадження безготівкових розрахунків у міському громадському транспорті.

На офіційній Фейсбук-сторінці Кропивницької міської ради розповіли, що тепер управління транспорту має підготувати проєкти тристоронніх договорів, які підпишуть компанія оператор, міськрада та підприємства, що здійснюють пасажирські перевезення у місті.

Впровадження нової системи оплати за проїзд у Кіровоградській області є частиною стратегії розвитку громади до 2030 року та плану заходів на 2025-2027 роки.

Секретар міської ради Олег Колюка раніше зазначав, що міське управління транспорту повинне забезпечити запуск електронного квитка для зменшення обігу готівки.

Нова система оплати за проїзд у Кіровоградській області дозволить налагодити точний облік пасажирів, зокрема пільгових категорій.

Інвестор вкладає у реалізацію проєкту власні гроші за досвідом інших міст, зокрема Рівного, а згодом отримуватиме відсоток від вартості кожного квитка.

Під час громадських обговорень 31 липня 2025 року Віктор Житник повідомляв, що це може призвести до зростання вартості квитків приблизно на 10%.

Все тому що оновлений тариф враховуватиме витрати на обслуговування автоматизованої системи.

