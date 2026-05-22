Обмеження руху транспорту у Вінниці діятимуть під час змагань Ukraine Vinnytsia Triathlon Cup та Vinnytsia Run Cup, які відбудуться 24 травня, повідомляє Politeka.

У цей день на кількох вулицях міста змінять схеми руху громадського та приватного транспорту. Місцева влада запроваджує два формати обмежень на дорогах у Вінниці. Це будуть повні та часткові перекриття.

Зокрема, з 08:00 до 11:30 транспортні засоби зможуть їхати лише по одній смузі на окремих відрізках. Це стосується Гніванського шосе від перехрестя з вулицею Юзвинською до перехрестя з вулицею Пирогова.

Як проінформували на офіційному сайті Вінницької міської ради, також часткове обмеження руху транспорту у Вінниці торкнеться вулиці Пирогова від Гніванського шосе до проспекту Юності.

В аналогічному режимі водії проїжджатимуть проспект Юності від вулиці Пирогова, поблизу музею-садиби Миколи Пирогова, до вулиці Андрія Первозванного.

По одній смузі організують проїзд і на вулиці Андрія Первозванного від проспекту Юності до проспекту Космонавтів, біля центрального входу до парку Вишенський.

Повне перекриття на окремих відрізках діятиме з 06:30 до 14:30. У цей проміжок часу повністю закриють для проїзду Хмельницьке шосе від вулиці Пирогова до проспекту Юності.

Непарний бік проспекту Юності перекриють на ділянці від Хмельницького шосе до вулиці Василя Порика.

Тимчасова заборона на проїзд діятиме на вулиці Василя Порика від проспекту Юності до вулиці 600-річчя, а також на проспекті Космонавтів від вулиці Андрія Первозванного до Хмельницького шосе.

Приватні автомобілі спрямовуватимуть в об’їзд через вулиці Пирогова, Келецьку та Політехнічну.

Трамваї на Хмельницькому шосе курсуватимуть без змін, проте автобуси та маршрутні таксі змінять схеми курсування. Інформацію про це можна знайти на офіційному сайті міськради.

