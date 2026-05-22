У повідомленнях енергетичних служб підкреслюється, що йдеться про заздалегідь заплановані графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 23 травня.

У повідомленнях енергетичних служб підкреслюється, що йдеться про заздалегідь заплановані технічні заходи, які охоплюють обслуговування, перевірку та оновлення окремих елементів електромереж. Фахівці наголошують, що подібні роботи є необхідною частиною регулярного процесу підтримання енергосистеми в належному стані.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 23 травня вводять в селі Кочережки. Обмеження триватимуть з 8 до 19 години. На 11 годин підряд вимикатимуть світло на вулицях:

Козацька, Яблунева, пров. Степовий, Затишна, П'ятихатки, Тітова, Шевченка.

За інформацією ДТЕК Дніпровські електромережі, у зв’язку з проведенням профілактичних робіт буде тимчасово припинено електропостачання в селищі Божедарівка. Знеструмлення носять плановий характер та триватимуть з 08:00 до 18:00 години. Обмеження діятимуть за такими адресами:

Виконкомівська: 4, 5, 6, 8, 9, 9/А, 10, 10/А, 11, 12, 12/А, 14, 15, 18, 19, 20, 21

Кооперативна: 20, 20/Б, 24, 26, 31, 31/А, 31/В, 31/Ж, 31Д, 31-Е/1, 32, 38, 42, 44, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64.

В селі Бежедарівка також зникне електрика в селі. Знеструмлення будуть з 08:00 – 18:10 години. Проте обмеження триватимуть тільки на вулиці:

Кооперативна: 20, 20/Б, 24, 26, 31, 31/А, 31/В, 31/Ж, 31Д, 31-Е/1, 32, 38, 5

Готуйтесь до тривалих відключень світла в суботу. З 08:00–19:00 години в селі Дніпрове вводяться додаткові графіки відключення світла. Обмеження діятимуть лише за окремими адресами:

Центральна: 1, 1/А, 10, 11, 12, 14, 15, 15/А, 16, 17, 18, 19, 2, 2/А, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 4, 40, 46, 48, 52, 54, 56, 59, 6, 7, 78, 8, 9.

Джерело: Вербківська сільська територіальна громада

Джерело: Новоолександрівська ОТГ

Джерело: Божедарівська СТГ

