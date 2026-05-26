Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області залишається доступним через платформу «Допомагай», де регулярно з’являються нові пропозиції для людей, які були змушені залишити небезпечні регіони, повідомляє Politeka.

Оголошення надходять із різних громад області. Для тимчасового проживання пропонують кімнати, окремі квартири та приватні будинки з базовими побутовими умовами.

Сервіс дає можливість напряму контактувати з власниками помешкань і завчасно уточнювати всі деталі. У картках зазвичай зазначають розташування, наявність комунікацій, побутової техніки та особливості проживання.

У селі Потоки Жмеринського району доступний будинок на чотири кімнати з пічним опаленням. Центральне водопостачання відсутнє, однак на території є криниця, літня кухня, сад та господарські споруди. Власники просять підтримувати належний порядок і за можливості допомагати у щоденних справах.

Ще одну пропозицію опублікували у Вінниці на вулиці Лесі Українки. Там готові прийняти жінок із дітьми. Оселя забезпечена необхідними зручностями, а частина переселенців уже тривалий час користується таким прихистком.

Також безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області можна оперативно відшукати через систему пошуку платформи. Користувачам доступне сортування варіантів за громадою, типом нерухомості та умовами заселення.

Представники волонтерських ініціатив зазначають, що значну частину оголошень перевіряють перед публікацією. Це допомагає швидше знаходити актуальні місця для розміщення.

Місцеві служби додають, що чимало родин після переїзду також отримують гуманітарну підтримку та допомогу з адаптацією на новому місці.

Джерело: Допомагай

