Новий графік руху транспорту в Кривому Розі рекомендують уважно перевіряти перед поїздкою.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі почав діяти для тролейбусного маршруту №15 через тимчасові заходи з економії електроенергії у місті.

Оновлений розклад стосується як будніх, так і вихідних днів. Комунальний транспорт у Кривому Розі продовжує працювати безкоштовно для пасажирів, включаючи тролейбуси, автобуси, трамваї та швидкісну лінію.

Маршрут №15 залишається одним із ключових для північної частини міста. Лінія сполучає житлові квартали, промислову зону та великі пересадкові вузли.

Тролейбуси курсуватимуть через 44 квартал, вулицю Романа Шухевича, станцію Рокувата, 9 квартал, ПК «Північний» та район РЗФ.

У робочі дні перші рейси стартують після п’ятої ранку. Від станції Рокувата транспорт вирушатиме о 5:15, а від ПК «Північний» — після 6:00. Інтервали руху змінюватимуться залежно від навантаження протягом дня.

Вечірні маршрути планують таким чином, щоб завершити роботу до початку комендантської години. Частина рейсів закінчуватиме курсування близько 22:00–23:00.

Окремий розклад затвердили й для суботи та неділі. У вихідні кількість відправлень стане меншою, однак маршрут залишиться активним упродовж дня.

На цьому тлі новий графік руху транспорту в Кривому Розі рекомендують уважно перевіряти перед поїздкою, адже час прибуття на окремих зупинках змінився порівняно з попереднім режимом.

У транспортному управлінні закликають містян стежити за оновленнями, щоб уникнути затримок під час пересування містом.

Фахівці також не виключають подальшого коригування розкладу залежно від ситуації з енергоспоживанням та пасажирським потоком у місті.

