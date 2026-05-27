Обмеження на карткові перекази з 1 червня у Запоріжжі торкнуться окремих категорій підприємців через оновлення правил фінансового моніторингу на загальнодержавному рівні, повідомляє Politeka.

Обмеження на карткові перекази з 1 червня у Запоріжжі введуть відповідно до нової редакції Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Пресслужба Незалежної асоціації банків України оприлюднила даний документ. Він спрямований на посилення контролю за банківськими операціями, аби зменшити кількість тіньових фінансових потоків.

Головні зміни та нові ліміти зачеплять новостворених бізнесменів, а також тих підприємців, які тривалий час не вели активної діяльності.

Фінансові установи ретельно відстежуватимуть операції так званих "сплячих" фізичних осіб-підприємців та нових юридичних осіб, які мають явні ознаки ризикової діяльності.

Для таких категорій клієнтів запроваджують поетапні ліміти, які почнуть діяти в кілька хвиль.

Перший значний етап обмежень для новостворених та неактивних фізичних осіб-підприємців розпочнеться через три місяці після офіційного підписання оновленого документа.

Зокрема з серпня 2026 року для представників першої групи ФОП встановлять максимальний місячний ліміт на перекази у розмірі 600 тисяч гривень.

Для підприємців, які належать до другої та третьої груп, це обмеження становитиме 3 мільйони гривень на місяць. Наступний етап суворішого контролю запланований через шість місяців після ухвалення рішення.

З листопада 2026 року ліміти знову знизяться, тому для першої групи ФОП сума переказів обмежиться 400 тисячами гривень, а для другої та третьої груп ліміт складе 1 мільйон гривень щомісяця.

Подібні ж правила почнуть діяти і для нових чи неактивних юридичних осіб, для яких ліміти переказів із серпня 2026 року встановлять на рівні 5 мільйонів гривень, а з листопада 2026 року зменшать до 2 мільйонів гривень.

Національний банк України впроваджував обмеження на карткові перекази з 1 червня у Запоріжжі і раніше, підписавши наприкінці 2024 року спільний документ із асоціаціями та банками.

