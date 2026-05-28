Дефіцит продуктів у Миколаївській області може посилитися через значні втрати врожаю абрикосів і персиків, які постраждали від весняних погодних аномалій, повідомляє Politeka.

За попередніми оцінками галузевих експертів, збір абрикосів цього року скоротиться на 40–60% порівняно із середніми показниками. Для персикових садів прогноз також невтішний — очікуване падіння становить від 30% до 50%.

Головною причиною стали лютневі та весняні похолодання. Найбільшого удару зазнали центральні й південні регіони, де дерева традиційно починають цвісти раніше за інші.

Аналітики попереджають, що внутрішній ринок може зіткнутися з нестачею окремих фруктів. Імпорт здатен частково компенсувати втрати, однак повністю перекрити попит буде складно.

За словами фахівців, Дефіцит продуктів у Миколаївській області може відчуватися насамперед у сегменті кісточкових культур, якщо обсяги збору виявляться нижчими за нинішні прогнози.

Для покриття нестачі Україна традиційно залучає поставки з Туреччини, Греції, Іспанії та Молдови. Проте обмежена пропозиція на ринку здатна вплинути на вартість продукції.

Експерти припускають, що за помірного скорочення врожайності ціни можуть зрости на 20–30%. У разі реалізації найгіршого сценарію подорожчання сягне 50–80%.

Особливо вразливими залишаються абрикосові дерева. Під час цвітіння навіть незначне зниження температури може пошкодити квітки та суттєво зменшити майбутній збір.

Фахівці наголошують, що вирішальне значення має тривалість заморозків. Короткочасний холод ще залишає шанси на часткове збереження врожаю, тоді як кілька діб низьких температур здатні звести нанівець усі зусилля садівників.

Джерело: agronews

