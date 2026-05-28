Українцям показали детальні планові графіки відключення світла, які заплановані у Запоріжжі на 29 травня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 29 травня будуть діяти через планові роботи. Такі технічні заходи є необхідними для забезпечення стабільної та безперебійної роботи електромереж у місті. Фахівці виконуватимуть комплекс робіт, який включає перевірку технічного стану обладнання, профілактичне обслуговування мереж, заміну зношених елементів інфраструктури та модернізацію окремих ділянок системи електропостачання.

Як повідомили у «Запоріжжяобленерго», з 09:00–17:00 години вимикатимуть електрику в Запоріжжі, проте тільки в будинках, що розташовані на вулицях:

Архипа Куїнджі (Сурікова) — 14–36

Бориса Грінченка — 68–84, 73–87

Голди Меїр (Сусаніна) — 62–76

Дачна — 2 (оп.11)

Дослідна станція — 1, 1б, 2, 2а, 3–29, 31, 35, 35а, 36А, 37А, 37в, 37г, 41, 41г, 43, 45, 46, 46/1, 46/2, 47, 48–70, 70а, 72, 74, 76, 78, 78а, 80, 82, 84, 88, 94, 96

Кочубея — 47–65, 60–74

Семеренка — 59–63, 60–76

пров. Дніпрорудний — 6, 8, 10, 12

пров. Спасівський — 19–35, 22

З 09:00–16:00 години через плановий ремонт електрообладнання будуть вимикати електрику. Обмеження діятимуть лише за наступними адресами:

Анатолія Солов'яненка (Адмірала Ушакова) — 208–262

Володимира Мономаха (Олександра Невського) — 199–221, 223–249, 228–246

Вузівська — 5–11, 8, 8А, 8Б, 12

Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський) — 111–113А

Насосна — 39–61

Новоселівська — 4–16, 5–15, 7, 9, 13

Перспективна — 10, 39, 41

Портова — 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 16А

Райдужна — 3, 3А, 5–9, 4–24

Скельна — 1, 1А, 2, 3, 6, 8, 8А, 8Б, 41, 41А, 41Б, 41В, 42А, 42Б, 42В, 43Б, 44, 44А, 44В, 46, 47, 47А, 48, 48В, 49Б, 49Г, 50В, 53, 53А, 53Б

Фільтрова — 25А, 29–41, 34–42, 44–58

Фінансова — 116, 126–174, 145–213

пров. Суміжний — 2–20.

