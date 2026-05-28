Графіки відключення світла у Вінницькій області на 29 травня за окремими адресами діятимуть багато годин поспіль.

Графіки відключення світла триватимуть в окремих населених пунктах у Вінницькій області через планові роботи на 29 травня, пише Politeka.net.

У зв’язку з цим можливі графіки відключення світла у Вінницькій області на 29 травня за окремими адресами. Жителів закликають заздалегідь ознайомитися з графіками відключень, врахувати можливі незручності під час планування повсякденних справ та завчасно підготувати необхідні електроприлади до періоду проведення робіт.

На сайті «Вінницяобленерго» попередили, що з 09:00 до 15:45 години електрики не буде в населеному пункті Даньківка. Знеструмленими лишаться вулиці:

Зарічна — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18

Лісова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 76

Л. Українки — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50

Польова — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 37

Шевченка — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33А, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69А, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 130, 132, 133, 134.

Також, з 09:00 до 15:45 години, зникне електрика в частині будинків в селі Сорока. Зокрема знеструмленими лишатимуться такі адреси:

Березинська — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 61, 63, 65

Вишнева — 1, 2А, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45

Григорія Фльорка — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5А, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 10А, 12, 13, 15, 16, 17, 18

Зарічна — 1, 2, 4, 5

Прибережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47

Садова — 1, 1Д, 2, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 5Ж, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27

Шевченка — 19, 40.

З 09:00–15:45 години додаткові графіки відключення світла охоплять частину село Жадани. Обмеження триватимуть за такими адресами:

Залізнична — 25А

Центральна — 81.

