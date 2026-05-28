Графіки відключення світла на 29 травня будуть вимикати у окремих населених пунктах у Миколаївській області, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 29 травня триватимуть через планові роботи. Такі заходи виконуються заздалегідь і поетапно, щоб забезпечити стабільну роботу енергосистеми регіону та уникнути можливих аварійних ситуацій у майбутньому. Особливу увагу приділяють підвищенню надійності електромереж і зниженню ризиків перебоїв у подачі електроенергії.

Як повідомили у Миколаївобленерго, з 08:00–16:00 години вимикатимуть електрику в селі Каталине. Знеструмлення триватимуть тільки за такими адресами:

Лиманна 1, 2, 3, 4, 5А, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16

Польова 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17

Робоча 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35

Центральна 3, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30

Також з 08:00 до 16:00 через ремонтні роботи на повітряній лінії електропередачі знеструмлення заплановані в населеному пункті Козирка. Відключення торкнуться адрес:

Центральна 15, 16

Електрику вимикатимуть з 08:00–16:00 години також в населеному пункті Кам'янка. Світла не буде лише в будинках, що розташовані лише на вулицях:

І. Шевченка1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19/1, 19, 23, 23/1, 25, 27, 29, 31/1, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 53Д, 57, 59, 66/1, 71, 74, 10, 12, 16, 18, 20/1, 20А, 20, 22, 24, 26, 28, 28/А, 30, 30А, 31А, 32, 33/1, 33А, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56/1, 56, 58, 60/1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70/2, 70/1, 70А, 72, 73, 74/1, 75, 77, 78, 79, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90А, 91, 92, 93, 94, 95, 96А, 96, 98А, 99, 100, 102, 103Б, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 114А, 115, 116, 116А, 117, 117А, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 124А, 125, 126А, 126/1, 126/2, 127, 128, 129, 130, 130А, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 150А, 152, 53/1

Молодіжна 1Б, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5/1, 5/2, 5А, 5, 7А, 7Б, 7АВ, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 47, 47А, 49, 75, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65А, 67, 67/1, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105А, 107, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60/1, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 82, 84А, 84Б, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 102А, 104, 106, 108, 109, 110, 111/1, 112, 113, 114, 115А, 116, 119, 123, 125, 127, 129, 131, 190

Набережна 1, 2, 3, 4, 5А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14/1, 15, 16/1, 17, 18/1, 19, 20, 20/1, 22А, 22Б, 22, 22/1, 24, 24/1, 26, 26А, 26/1, 28, 28/1, 30/1, 30, 30А, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53/1, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63Б, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 131, 133, 135, 141, 143/1, 145, 147, 149, 155, 157

Очаківська 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 49, 43, 48, 51, 56.

