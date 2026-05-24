Графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 25 по 31 травня запроваджуються у зв’язку з проведенням технічних робіт на об’єктах інфраструктури, пише Politeka.net.
Графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 25 по 31 травня пов’язані з необхідністю профілактичного обслуговування електромереж, перевірки технічного стану обладнання та оновлення окремих елементів системи електропостачання.
«Черкасиобленерго» попередили про відключення електроенергії в кількох населених пунктах. 25.05.2026 року не буде електрики з 9 до 17 години в селі Тихонівка, проте тільки за наступними адресами:
- Л. Українки — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 19
- пров. Євстігнєєва — 1, 2, 4
- Євстігнєєва — 2, 3А, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 22, 32, 34
26.05.2026 з 09:00 до 17 години вимкнуть світло в селі Мартинівка. Знеструмлення носять плановий характер та будуть застосовані лише на таких вулицях:
- Л. Варинського
- пров. Миру — 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11
- Центральна — 1, 47, 74, 77, 78, 80, 81/1
- пров. Підгайний — 3
27.05.2026 року з 9 до 17 години вводять додаткові графіки відключення світла в селі Тростянець. Електрику вимикатимуть за окремими адресами:
- Космонавтів — 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20
- Ювілейна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, б/н
- Ветеранів — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47
- Молодіжна — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21
- Миру — 1, 3, 5, 6, 7
- пров. Тополиний — 1, 2, 3, 4, 6, 8
29.05.2026 року з 9 до 17 години триватимуть обмеження в селі Литвинець. Будинки зануряться в темряву за наступними адресами:
- Сердюка — 5, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66
- Перемоги — 1, 2
- Східна — 15
- Кавказька — 1, 3
- Центральна — 21, 23, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
- Березина — 39, 57.
