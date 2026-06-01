Графіки відключення світла у Чернігівській області на 2 червня триватимуть через планові та профілактичні роботи. В енергокомпанії пояснюють, що тимчасові знеструмлення є частиною комплексу технічних заходів, спрямованих на підтримання надійної та безпечної роботи електромереж регіону.

Інформацію про обмеження надали у «Чернігівобленерго».

02.06.2026 року з 08:00–19:00 години не буде електрики в місті Мена. Знеструмлення триватимуть через планові роботи в електромережах. Світла не буде на наступних вулицях:

Молодіжна — 16, 18

Сонячна — 15о, 19а

пров. Щасливий — 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 1а, 21, 23

Ярослава Смецького — 2, 4

З 08:00–19:00 години триватимуть додаткові відключення світла в населеному пункті Носівка. Знеструмленими будуть лише окремі адреси:

Автоколонна — 8, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 46, 50, 15А, 1А/1, 297, 297/1, 297/2

Антона Красевича — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 39, 41, 43, 45, 47

Баштова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 25, 9А, 9/1

Баштовий — 2, 3, 4, 5

Вербова — 21, 23, 27, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 52, 60, 62, 1/2

Населений пункт Бахмач буде знестромлено з 08:00–19:00 години. Обмеження вводяться лише на окремих вулицях:

1 Деснянський — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11

1-й Марії Примаченко — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 9а

1 Поштовий — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 25

2 Деснянський — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

2-й Марії Примаченко — 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

2 Поштовий — 1

3 Деснянський — 4, 6, 7, 9

Василя Сліпака — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Вербова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 4а, 8а

Гайдамацька — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 1а, 18А

Гайдамацький — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4а, 4б, 6а

Деснянська — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 17а, 19А

Дмитра Яворницького — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 36, 15а

Довженка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 2а, 11а, 13а.

