Графіки відключення світла у Вінницькій області на 2 червня пов’язані з необхідністю проведення технічного обслуговування обладнання, заміни окремих елементів мережі та перевірки стану електроінфраструктури. Такі роботи дозволяють своєчасно виявляти потенційні несправності та знижувати ризик аварійних відключень у майбутньому.

На сайті «Вінницяобленерго» попередили, що з 10 до 17 години вимикатимуть електрику в населеному пункті Козлів, проте світло зникне лише за такими адресами:

Гагаріна — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 500

Гнатовського — 2, 3, 4, 6, 8, 10

Жовтнева — 532, 540, 550, 560

Коцюбинського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31

Наддністрянська — 2, 4, 6

Незалежності — 1, 2, 3, 5, 9, 9/1, 10, 11, 13, 21, 23, 27, 31, 35, 37

Олександра Крамаренка — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 39, 44, 45, 46, 48, 50, 54, 66, 68, 70, 72

Перемоги — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 500, 506, 540, 541, 15А

Підгірна — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 501

Соборна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 51, 52, 56, 58, 61, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83А, 84, 85, 86, 86А, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 98, 100

Тропініна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 27А/1, 27А/2, 500

Шевченка — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Також з 10 до 17 години в населеному пункті Липчани будуть тривати додаткові графіки відключення світла. Вони стосуються таких вулиць:

Зарічна — 2, 3, 5, 9, 12, 16, 18, 20, 22, 23

Коцюбинського — 2, 3, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 42, 44, 46, 50, 58, 60, 68, 70, 74, 76, 500, 703, 704, 705

Л. Українки — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 41, 43, 47, 49, 600

М. Михайлюка — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 63А, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 76, 77, 80, 86, 88, 90, 92, 93, 502

Молодіжна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 44, 46, 701

Наддістрянська — 1, 1В, 1Ж, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 44

Незалежності — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 706

Тараса Григоришена — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34

Першотравнева — 14А

Обмеження триватимуть з 10:00–17:00 години в населеному пункті Нагоряни. Знеструмлення будуть в будинках, які розташовані за наступними адресами:

Б. Хмельницького — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

Гагаріна — 6, 7

Грушевського — 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80

Л. Українки — 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16

Нагірна — 2, 3, 6, 7, 8, 11

Наддістрянська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Перемоги — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18.

