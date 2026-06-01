Подорожчання продуктів в Одесі фіксується на тлі змін вартості базових позицій у роздрібних мережах, де коливання зачепили бакалійний, м’ясний і молочний сегменти, передає Politeka.

У групі круп середній рівень гречки становить 76,10. У торгових точках показники варіюються від 62,90 до 96,50. Порівняння з попереднім місяцем (69,21) демонструє помірне зростання приблизно на кілька одиниць, що формує плавний висхідний рух у категорії щоденного попиту.

М’ясний сегмент показує більш виражену динаміку. Ковбаса копчена «Алан Брауншвейська» зафіксована на рівні 1242,00, тоді як раніше становила 1171,99. Зміна складає близько 70, що вказує на суттєвіше підвищення у цій групі товарів.

Куряче філе «Наша Ряба» тримається на позначці 273,50. У квітні середній рівень був 267,69. Різниця невелика, але стабільно позитивна, що свідчить про поступове підвищення в сегменті базового білка.

Окрему увагу привертають ковбаски «Алан мисливські» напівкопчені. Усереднений показник становить 758,24 проти попередніх 739,88. Зміна понад 24 одиниці формує помітніший рух угору в категорії готових м’ясних виробів.

Молочна продукція також демонструє зростання. Молоко 2,6% «Яготинське» має рівень 61,55 проти 54,23 раніше. Це один із найбільш відчутних приростів у щоденному споживчому кошику.

У такій ситуації подорожчання продуктів в Одесі відображає загальну тенденцію нерівномірного підвищення, де кожна товарна група реагує на ринкові зміни по-різному.

Подальша цінова траєкторія залежатиме від логістики постачання, сезонності та поведінки торговельних мереж у найближчі тижні.

Джерело: Мінфін

