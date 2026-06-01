Українцям показали планові графіки відключення світла, що будуть тривати у Запоріжжі на 2 червня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 2 червня вводяться у зв’язку з проведенням комплексу технічних і профілактичних робіт. Такі заходи необхідні для підтримання стабільної роботи електромереж та підвищення надійності енергопостачання в місті.

Як повідомили у «Запоріжжяобленерго», з 8 до 17 години через плановий ремонт електрообладнання не буде електрики за багатьма адресами. Зокрема, світло зникне на вулицях:

Академіка Валентина Глушка (Академіка Курчатова) — 1, 1В, 2-12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 (зем. ділянка), 18, 18 (зем. ділянка), 19, 20 (зем. ділянка), 21, 21 (зем. ділянка), 22-42, 23, 25, 27, 29, 29А, 29Б, 31-41, 43-51, 44-52

Базова — 11А

Василя Шаровського (Полєтаєва) — 1-29, 2-22, 24-50, 31-57, 52-56, 59

Військбуд — 13, 37А, 37Б, 37В, 37Г, 37Д, 37Є, 37Ж, 37З, 111, 124, 570

Віражна — 1-7, 2, 2А, 4-22, 9, 11-23, 24

Гризодубової — 1, 2-26, 3-29

Лейтенантська — 1, 2-24, 3, 5, 7-23, 25-33, 26-34, 35

Лозова — 9

Люботинська (Молодогвардійська) — 1-5, 7, 9-35, 2-30, 32, 69, 71

Пилипа Орлика — 3, 5, 6, 11, 12, 14, 16А, 24

Планетна — 5, 12

Привітна (Карбишева) — 1-31, 2-30, 33-61, 34-58, 60, 62-68, 63-67

Стартова — 1, 2-12, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13А, 13В, 14, 14А, 15, 16-24, 17-27, 26, 28, 29, 30, 31-63, 32, 34, 36, 38-42, 44, 46, 48, 50-60, 62, 64, 66, 69, 71, 94

Трембітна (Радищева) — 1-11, 2-12, 13-37, 14-38

Юрія Кондратюка (Раскової) — 1-17, 2-14, 16-52, 19-41, 43-49, 51-55, 54, 56

Молодогвардійська — 56

пров. Архангела Михаїла (Архангельський) — 1, 1А, 1Б, 2-12, 3, 5, 7-11, 13, 19, 20, 20А, 21 (зем. ділянка), 23, 26, 28

пров. Архангела Михаїла (Архангельський) / Пилипа Орлика — 1

пров. Літній — 2, 3, 4, 6, 7-11, 8, 10-22

З 09:00–17:00 години через плановий ремонт електрообладнання будуть вимикати електрику. Обмеження діятимуть лише за наступними адресами:

Анашкіна — 153, 161-171

Арктична — 1-17, 2-18

Базарна (Анголенка) — 11, 11 (4 пов.), 13, 13А, 14Ж

Благовіщенська (Ілліча) — 26

Висотна — 1-23, 2-22

Відмінна — 24-34, 27-37

Володимира Мономаха (Олександра Невського) — 2-16

Гончара — 14, 19-37, 32-52

Демократична — 5-63, 26-36

Дизельна — 6-32, 23-47

Досягнень — 15-21, 18-24

Лассаля — 25-35

Лижна — 4-18, 7-19

Лугова — 1-9 (непарні), 11-25 (непарні), 6-12 (парні)

Мідна — 1-7 (непарні), 7А, 2, 4, 6, 8-16 (парні), 9-15 (непарні)

Морфлотська — 76, 78

Незалежної України — 80А, 82, 82А, 82Б

Олександрівська — 1, 2, 3, 3А

Орільська (Камська) — 14, 16

Передова — 37, 38

Політехнічна — 3-11, 4-10

Полтавська — 24-52, 25-47

Початкова — 28-30, 34-42, 35-39

Севастопольська — 2, 12, 13-17, 14, 16, 16/1, 16/2, 18, 19, 21-25, 22, 24, 26, 27-31 (непарні), 28-32 (парні)

Січових стрільців (Арсенальна) — 50

Транспортна — 1, 1А, 2-20 (парні), 3-11 (непарні)

Трудова — 33, 70-76 (парні)

Учительська — 111-117, 112-122

Фабрична — 15-27 (непарні), 27А, 16-34 (парні), 29-45 (непарні), 36-56 (парні), 56А

Футбольна — 23-37, 26-32

Чудова — 1-37, 2-44

Шевченка — 264, 266-296, 300

Ярова — 1А, 2-14 (парні), 3-11 (непарні), 16, 16/1, 18, 20, 22-34 (парні)

пр. Моторобудівників — 55, 55А, 57, 59

пр. Соборний — 40, 42, 42А, 170, 170Б, 170В, 170Г

пров. Калантирівський (Митищенський) — 3, 4А, 5, 6, 8

пров. Транспортний — 13, 15, 22-28 (парні)

пров. Чугуївський — 2, 4, 8А, 10, 12, 3-13 (непарні).

