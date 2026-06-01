Новий графік руху транспорту в Запоріжжі опублікувало КП «Запоріжелектротранс» напередодні запуску автобуса під номером 48, повідомляє Politeka.

Оновлення та впровадження цього сполучення передбачає з’єднання Заводського та Комунарського районів обласного центру.

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі з'явився на офіційному сайті КП «Запоріжелектротранс».

Перші рейси на новому маршруті під назвою «БК ЗАлК – Сімферопольське шосе» посали курсувати вже з 1 червня.

Мешканці міста можуть скористатися послугами перевізника з самого ранку, адже перші автобуси вирушатють о 6:00 одночасно з обох кінцевих зупинок.

Транспортні засоби у напрямку Сімферопольського шосе рухаються від початкової зупинки «БК ЗАлК» через проспект Металургів.

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі передбачає, що далі автобуси їдуть через вулиці Перемоги та Тбіліську, виїжджають на Прибережну автомагістраль, а потім через вулиці Автозаводську, Олександра Говорухи та Космічну прямують до кінцевого пункту.

У зворотному напрямку автобуси їдуть через вулиці Космічну, Чумаченка, Закарпатського Легіону, Парамонова, Олександра Говорухи та Автозаводську.

Після цього транспорт виїжджає на Прибережну автомагістраль, прямує через вулицю Величара та проспект Металургів до початкової точки.

Офіційне рішення про створення цього пасажирського сполучення представники влади ухвалили ще минулого року після численних звернень місцевих мешканців.

Головною особливістю цієї ініціативи є те, що великогабаритні комунальні автобуси вперше у міській історії здійснюватимуть регулярні перевезення людей Набережною магістраллю.

Для повноцінної реалізації цього масштабного проєкту з міського бюджету виділили фінансування у розмірі близько 17 мільйонів гривень.

