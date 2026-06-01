Буде надано одноразову грошову допомогу у Дніпропетровській області для пенсіонерів і інших громадян.

Червоний Хрест реалізує у Дніпропетровській області програму грошової допомоги, для найбільш вразливих категорій, зокрема окремих груп пенсіонерів, пише Politeka.net.

Як зазначається, допомога охоплює людей з інвалідністю І–ІІІ групи, родини з дітьми, а також мешканців прифронтових територій, включно з пенсіонерами, які залишаються проживати поблизу лінії бойових дій. Програма орієнтована насамперед на громадян, які перебувають у складних життєвих умовах та постійно стикаються з наслідками обстрілів і загрозою безпеці.

Передбачається, що в межах програми гуманітарної підтримки буде надано одноразову грошову допомогу у Дніпропетровській області для пенсіонерів і інших громадян, які продовжують проживати поблизу лінії бойових дій. Вона спрямована насамперед на найбільш соціально та економічно вразливі категорії населення, які перебувають у постійній небезпеці через обстріли та загрозу ескалації.

Окремий напрям програми стосується евакуйованих осіб. Йдеться про громадян, які були змушені залишити небезпечні регіони протягом останніх 45 днів. Така допомога покликана забезпечити покриття першочергових витрат під час переїзду та адаптації на новому місці проживання. За умови відповідності критеріям програми виплата також надається одноразово та розрахована на тримісячний період підтримки.

Фінансова допомога передбачена і для осіб, які постраждали внаслідок обстрілів. До цієї категорії належать громадяни, чиє житло було зруйноване або пошкоджене, а також родини, які втратили членів сім’ї або мають поранених через бойові дії. У цьому випадку виплата також здійснюється одноразово та розрахована на три місяці.

Крім того, підтримку можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які не мають можливості повернутися додому через безпекову ситуацію та не отримують державної допомоги через адміністративні обмеження. Йдеться про людей, які тривалий час проживають поза своїм постійним місцем проживання та потребують фінансової підтримки для забезпечення базових потреб.

У межах програми передбачено такі суми допомоги:

для пенсіонерів мешканців прифронтових територій — 12 300 грн;

для евакуйованих громадян (протягом останніх 45 днів) — 12 300 грн;

для постраждалих від обстрілів — 12 300 грн;

для внутрішньо переміщених осіб, які не отримують державної допомоги — щомісячні виплати на 3–9 місяців: 2 000 грн — для дорослих; 3 000 грн — для дітей та осіб з інвалідністю.

Джерело: Український Червоний Хрест

