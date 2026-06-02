Графіки відключення світла у Запоріжжі на 3 червня запроваджуються для забезпечення стабільної та безпечної роботи електромереж міста.

Графіки відключення світла будуть тривати за багатьма адресами у Запоріжжі через планові роботи, що заплановані на 3 червня, повідомляє Politeka.net.

Жителів Запоріжжя попередили про планові відключення електроенергії, які діятимуть 3 червня у зв’язку з проведенням технічних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Як повідомили у «Запоріжжяобленерго», з 13:00–17:00 години будуть вимикати електрику в Запоріжжі, проте тільки в будинках, що знаходяться за адресами:



Котляревського: 104, 104-112, 108А, 105

Курганна: 1-15, 2-22

Олександрівська: 3-15, 4-8

Панаса Мирного: 2а-6а, 85-93

Прогресивна: 105а, 17-29, 35-43, 24-28, 24А, 26Б, 45-105

З 09:00–13:00 години триватимуть додаткові графіки відключення світла в Запоріжжі. Знеструмленими лишатимуться окремі адреси:

Лісозаводська: 10а, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 4-10, 5, 15-89

З 09:00–17:00 години через плановий ремонт електрообладнання будуть вимикати електрику. Обмеження діятимуть лише за наступними адресами:

Анатолія Солов`яненка (Адмірала Ушакова): 208-262

Арктична: 19

Базарна (Анголенка): 14а, 18, 20 (4 пов), 20а, 22

Володимира Мономаха (Олександра Невського): 199-221, 86-110

Дизельна: 34, 49

Дмитра Донцова (Гагаріна): 2, 4

Земського лікаря Лукашевича: 5-11, 13

Ламана: 15, 3-9, 13, 17, 4, 6, 6а, 8

Насосна: 24, 35, 37

Незалежної України: 88, 92

Ніжинська: 81-93, 92-104

Новоселівська: 7, 9, 13, 4-16, 5-15

Перемоги: 66

Перспективна: 10, 39, 41

Полтавська: 49а, 49б, 54-78

Скворцова: 128-162

Фільтрова: 29-41, 44-58

Фінансова: 116, 126-174, 145-213

Човнова: 1-11, 2-6

Шевченка: 241а, 243, 243б, 243в, 245-265

Соборний: 28, 36, 38, 38а, 156

Ніжинський: 1-23, 2-24

Суміжний: 1, 3, 5, 7, 9

Оріховське шосе: 8

Північне шосе: 24, 26, 28.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області: як можна знайти домівку.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів в Запорізькій області: хто може отримати додаткові фінанси.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Запоріжжі: ціни відчутно змінилися.