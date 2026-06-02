Графіки відключення світла будуть тривати за багатьма адресами у Запоріжжі через планові роботи, що заплановані на 3 червня, повідомляє Politeka.net.
Жителів Запоріжжя попередили про планові відключення електроенергії, які діятимуть 3 червня у зв’язку з проведенням технічних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури.
Як повідомили у «Запоріжжяобленерго», з 13:00–17:00 години будуть вимикати електрику в Запоріжжі, проте тільки в будинках, що знаходяться за адресами:
- Котляревського: 104, 104-112, 108А, 105
- Курганна: 1-15, 2-22
- Олександрівська: 3-15, 4-8
- Панаса Мирного: 2а-6а, 85-93
- Прогресивна: 105а, 17-29, 35-43, 24-28, 24А, 26Б, 45-105
З 09:00–13:00 години триватимуть додаткові графіки відключення світла в Запоріжжі. Знеструмленими лишатимуться окремі адреси:
- Лісозаводська: 10а, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 4-10, 5, 15-89
З 09:00–17:00 години через плановий ремонт електрообладнання будуть вимикати електрику. Обмеження діятимуть лише за наступними адресами:
- Анатолія Солов`яненка (Адмірала Ушакова): 208-262
- Арктична: 19
- Базарна (Анголенка): 14а, 18, 20 (4 пов), 20а, 22
- Володимира Мономаха (Олександра Невського): 199-221, 86-110
- Дизельна: 34, 49
- Дмитра Донцова (Гагаріна): 2, 4
- Земського лікаря Лукашевича: 5-11, 13
- Ламана: 15, 3-9, 13, 17, 4, 6, 6а, 8
- Насосна: 24, 35, 37
- Незалежної України: 88, 92
- Ніжинська: 81-93, 92-104
- Новоселівська: 7, 9, 13, 4-16, 5-15
- Перемоги: 66
- Перспективна: 10, 39, 41
- Полтавська: 49а, 49б, 54-78
- Скворцова: 128-162
- Фільтрова: 29-41, 44-58
- Фінансова: 116, 126-174, 145-213
- Човнова: 1-11, 2-6
- Шевченка: 241а, 243, 243б, 243в, 245-265
- Соборний: 28, 36, 38, 38а, 156
- Ніжинський: 1-23, 2-24
- Суміжний: 1, 3, 5, 7, 9
- Оріховське шосе: 8
- Північне шосе: 24, 26, 28.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області: як можна знайти домівку.
Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів в Запорізькій області: хто може отримати додаткові фінанси.
Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Запоріжжі: ціни відчутно змінилися.