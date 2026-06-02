Дефіцит продуктів у Одеській області розглядається як один із сигналів загальніших змін на овочевому ринку.

Дефіцит продуктів у Одеській області посилюється на тлі чергового зростання цін на торішню моркву в Україні, де за останній тиждень фіксується підвищення приблизно на 34%.

За оперативними даними ринкового моніторингу, нині виробники реалізують минулорічні запаси коренеплоду в діапазоні 13–20 грн за кілограм. Такий рівень цін відображає скорочення пропозиції та зміну балансу між наявними обсягами продукції і стабільно високим попитом.

Аналітики відзначають, що торговельна активність у сегменті помітно зросла. Гуртові компанії та роздрібні мережі активізували закупівлі, намагаючись сформувати запаси на фоні обмеженої доступності якісної продукції. Це додатково пришвидшує вичерпання залишків у господарствах.

Фермери повідомляють, що складські обсяги минулорічної моркви практично добігають завершення. У результаті на ринку зменшується конкуренція між продавцями, що створює умови для подальшого коригування відпускних цін у бік підвищення.

Попри нинішню динаміку, поточна вартість коренеплоду залишається приблизно на 56% нижчою, ніж у аналогічний період минулого року. Така різниця пояснюється більшою пропозицією на старті сезону та накопиченими перехідними залишками врожаю.

Учасники ринку прогнозують, що ціновий тренд може зберегтися і надалі. Водночас темпи зростання, ймовірно, будуть менш різкими через поступове зменшення платоспроможного попиту та природне завершення періоду реалізації старих запасів.

На цьому тлі дефіцит продуктів у Одеській області дедалі частіше розглядається як частина ширшої тенденції на овочевому ринку, де скорочення складських ресурсів і сезонний фактор поступово формують нову цінову рівновагу.

Джерело: east-fruit

