Графіки відключення світла у Чернігівській області на 3 червня пов’язані з комплексом профілактичних, ремонтних та модернізаційних заходів. Фахівці проводитимуть перевірку технічного стану обладнання, обслуговування мереж, заміну окремих елементів інфраструктури та усунення потенційних несправностей, які можуть вплинути на надійність електропостачання в майбутньому.

Інформацію про обмеження надали у «Чернігівобленерго» та пояснили, що 03.06.2026 року з 08:00 до 19:00 години не буде електрики в населеному пункті Короп. Знеструмленими лишатимуться наступні адреси:

Ігоря Шкляра 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 28, 30, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 69, 71, 73, 75, 77

Нова 5

З 08:00 до 19:00 години будуть вимикати електрику у місті Прилуки. Обмеження вводяться лише на окремих вулицях:

Богданівська 1, 2, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 21, 24, 25, 27

пров. Богунський 2В

Будівельників 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 1А, 22, 24, 25, 29

Б. Хмельницького 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48

Варвинська 4, 6, 10, 11, 13, 17, 23, 28, 32, 34, 36, 42, 44

Василя Стуса 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16/2, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48/1, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69

З 09:00 до 18:00 години будуть вимикати світло в населеному пункті Остер, проте знеструмлять тільки будинки, що розташовані за окремими адресами:

А.О. Грановського 39, 55

Б. Хмельницького 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124

Героїв 66-ї бригади 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29А, 31, 32А

Зайцева 127Б, 127В, 136А, 152

Соломії Крушельницької 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 94А, 96, 98А, 100, 104, 106, 108, 108А, 110

Ярослава Мудрого 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 123А, 125, 127А, 128, 128А, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 149А, 150, 150А, 151, 152, 153, 153А, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 167А, 168, 169, 170, 171, 171А, 172, 174, 175, 177, 178, 180, 182, 184.

