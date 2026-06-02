Обмеження будуть лише за окремими вулицями і будинками, визначених у графіках відключення світла у Кіровоградській області на 3 червня.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 3 червня вводять через планові профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Планові знеструмлення торкнуться лише окремих вулиць і будинків, визначених у графіках відключення світла у Кіровоградській області на 3 червня. Водночас більшість споживачів продовжить отримувати електроенергію у звичному режимі. Енергетичні компанії намагаються організовувати роботи таким чином, щоб мінімізувати незручності для мешканців міста та скоротити тривалість обмежень.

Як попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго», з 8 до 18 години через плановий ремонт не буде електрики в населеному пункті Нова Прага, проте тільки за адресами:

Тітаренко: 17, 17А, 17Б, 17В, 19, 19А, 21

З 8 до 18 години вводяться додаткові графіки відключення світла у Кіровоградській області, що охоплять частину населеного пункту Шарівка. Знеструмлять такі вулиці:

Дружби: 2, 4, 8

Привокзальна: 2–4, 7, 9–11, 14, 17–25, 27–31, 32А, 34, 36

Садова: 1–18, 20–21, 24–39, 41–43

З 08:00–21:00 години (13 годин поспіль) не буде електрики в населеному пункті Олександрія. Обмеження вводять через капітальний ремонт. Обмеження будуть за адресами:

Вінницька: 3–16

Івана Миколайчука: 4–6, 10–11, 15–18, 23–27

Катерини Білокур: 33–36, 38–48, 50–53, 53А, 54–55, 57, 59, 61–62, 64, 66, 68, 70, 72, 74

Олени Теліги: 1–2, 5–7, 10–12, 12А, 13–15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31–32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Павла Полуботка: 2, 4–15, 17, 19–20, 22, 25, 27, 29, 31–35, 37–40, 42, 44

Петра Болбочана: 21, 23, 25–34, 36, 38, 40, 42

Селищна: 34, 39, 43–49, 51

Тихий пров.: 1, 3, 5–6, 8, 10

Українських Повстанців: 2, 2А, 5–14, 18–20

Юрія Тютюнника: 10, 13–16, 18, 18А, 19–30, 32–33, 34А, 35, 37, 39, 41.

З 09:00–17:00 години в населеному пункті Бірки не буде електрики, проте стосуються обмеження лише таких адрес:

Горіхова: 8–18

Миру: 1–2, 3А, 3Б, 4–7

Незалежності: 19, 19А, 20–23, 23А, 24–26

Дачна: 39, 39А, 41, 43–45

Сагайдачного: 1–6, 6А, 7–9, 9А, 10

Шевченка: 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77–79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 109

Ветеранів: 27–38, 40.

