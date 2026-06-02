Графіки відключення світла у Вінницькій області на 3 червня будуть тривати за окремими адресами.

Графіки відключення світла триватимуть лише в частині населених пункті у Вінницькій області через заплановані планові ремонти на 3 червня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 3 червня будуть тривати через планові роботи в електромережах. Такі роботи є необхідною частиною регулярного технічного обслуговування енергетичного господарства. Завдяки своєчасній модернізації та ремонту вдається зменшити ризик аварійних ситуацій.

На сайті «Вінницяобленерго» попередили, що з 09:40 до 17:00 години в населеному пункті Вознівці не буде електрики за окремими адресами. Зокрема, світло зникне на багато годин поспіль на вулицях:

Гагаріна 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 501

Закринична 1, 2, 3, 4, 5

Затишна 4, 6, 9, 10, 11

Коцюбинського 1, 2, 3, 4, 6, 8

Першотравнева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42

Пирогова 1, 2, 4, 5

Польова 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Садова 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14

Суворова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Шевченка 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 24

1 Травня 19/2

З 09:40 до 17:00 години в селі Травневе будуть діяти планові знеструмлення. Обмеження озоплять будинки, що розташовані за адресами:

Джерельна 4, 29, 50, 60

Хутір Млинки 6, 8А

З 09:40 до 17:00 години в населеному пункті Тарасівка не буде світло. Електрика зникне тільки на вулицях:

Берегова 1, 2, 3

Б. Хмельницького 13

Жовтнева 9, 504

Ковальова 2, 3, 4, 6, 6А, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 23, 26, 30, 30/1, 518

Колгоспна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 70, 76, 77, 78, 83, 85, 86, 91, 97, 98, 98/1, 98/2, 99, 109, 523

Коцюбинського 1, 2, 4, 6, 9, 16, 22, 23, 33, 36, 515

Л. Українки 1, 2, 5, 7, 9, 14, 17, 23, 511

Молодіжна 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 14, 22, 504

Перемоги 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 20, 21, 23, 26, 29, 31, 32, 36, 46, 50, 190, 520

Першотравнева 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13, 509

Південна 1, 2, 3, 4, 5, 15, 24, 26, 28, 33, 35, 44, 45, 61, 74, 80, 86

Шевченка 1, 2А, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 19, 23, 26, 31, 33, 35, 37, 508

Шкільна 1, 4, 5, 6, 12, 13, 504.

