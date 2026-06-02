Підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області зафіксовано в Бердичеві після рішення виконкому щодо коригування вартості вивезення побутових відходів, передає Politeka.

Питання розглядали 27 травня під час засідання виконавчого комітету. Додатково обговорювали фінансові розрахунки підприємства «Полісся Екосфера Нова», яке відповідає за послугу у місті.

Компанія ще у квітні 2026 року заявила про потребу перегляду чинних ставок. Востаннє їх оновлювали у серпні 2025-го, тож нинішні показники, за словами представників ринку, вже не відповідають реальним витратам.

Нині мешканці багатоквартирних будинків сплачують 56,10 грн на місяць, у приватному секторі — 56,40 грн, а перевезення одного кубометра твердих побутових відходів коштує 212,70 грн.

Під час засідання представники підприємства пояснили, що основними причинами перегляду стали зростання витрат на пальне, електроенергію та оплату праці персоналу. Запропоноване коригування становить близько 10% від чинного рівня.

У проєкті нових розрахунків передбачено такі показники: 233,60 грн за 1 м³ відходів, 61,00 грн на одного мешканця для багатоквартирних будинків та 61,20 грн для приватного сектору.

Окремо на засіданні згадували про виконання попередніх зобов’язань компанії. За останній період у місті встановили євроконтейнери, частково розмістили бункери для великогабаритного сміття, а також тестують систему індивідуальних баків для приватних домогосподарств. Водночас проєкт сортування відходів поки залишається на етапі планування.

У міськраді також визнали наявність проблем зі стихійними звалищами та перевантаженими контейнерними майданчиками. Частину випадків фіксують і публікують у звітах комунальних служб.

Попри дискусії, члени виконкому підтримали оновлені розрахунки. Підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області в цьому випадку набуває чинності з 1 червня після офіційного впровадження рішення.

Джерело: rio-berdychiv

