Графіки відключення світла у Вінницькій області на 5 червня триватимуть через планові профілактичні роботи.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 5 червня триватимуть за різними адресами та часовим проміжком, пише Politeka.net.

Частина Вінницької області зануриться у темряву. Графіки відключення світла у Вінницькій області на 5 червня триватимуть через планові профілактичні роботи. У межах запланованих заходів енергетики виконуватимуть перевірку технічного стану обладнання, обслуговування трансформаторних підстанцій, ремонт окремих ділянок мереж та заміну елементів, які потребують оновлення.

На сайті «Вінницяобленерго» попередили, з 09:00 до 16:00 години не буде електрики в населеному пункті Серебрія. Знеструмленими будуть вулиці:

19 Березня — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45

Виноградна — 56

Партизанська — 29, 31, 33, 37, 39, 41, 71, 79

Свято-Михайлівська — 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9А, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 55, 57, 61, 63, 63Б

Соборна — 12, 81, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 134А, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 262/2

пров. Миру — 63

З 09:00 до 17:00 години вводять додактові графіки відключення світла в населеному пункті Могилів-Подільський, проте обмеження охоплять тільки адреси:

Героїв Крут — 1, 14

Полтавська — 7, 22

пров. Заболотного — 3, 5

пров. Полтавський — 2, 3, 4

пров. Тропініна — 4, 11

Крім цього, обмеження триватимуть з 09:00 до 17:00 години в селі Грушка. Додаткові графіки відключення електроенергії охоплять лише такі адреси:

Жовтнева — 8, 20, 24, 26, 34, 50

Миру — 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 28, 29, 29А, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 73, 75, 77, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 152, 156, 158, 160, 162.

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