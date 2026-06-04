Мешканцям рекомендують завчасно ознайомитися з актуальними графіками відключення світла у Черкаській області на 5 червня.

Графіки відключення світла у Черкаській області продовжаться на 5 червня та охоплять десятки адрес у різних населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 5 червня будуть тривати за окремими адресами. Мешканцям рекомендують завчасно ознайомитися з актуальними графіками відключень, підготувати необхідні пристрої до можливих тимчасових обмежень та врахувати періоди знеструмлення під час планування робочих і побутових справ.

«Черкасиобленерго» попередили, 05.06.2026 з 08:00 до 16:00 години графіки відключення світла діятимуть:

у селі Сердегівка — на вулиці Шевченка, зокрема в районі майстерень Скрипника;

у селі Топильна — на території господарства ЛНЗ та СФГ «Фаворит»;

у місті Шпола — на вулицях Шевченка (частково), Калинова та Дніпровська (частково), а також у районі автомийки та СТО.

Світло зникне в населеному пункті Бужанка з 12:00–16:00 години, тому варто бути готовими до тривалих обмежень. Вони охоплять такі адреси:

Заводський м-р.: 1А, 41

Залізнична: 22а, 22А

05.06.2026 року з 09:00–14:00 години вимикатимуть електрику в селищі Лисянка, проте світло зникне тільки на наступних вулицях:

пров. Богуславський: 1, 1/А, 10, 11, 12, 14/А, 16, 16/А, 17, 18, 18/А, 18/Б, 2, 2/А, 2/в, 20, 21, 22, 23, 23/А, 25, 27, 3, 4/а, 5, 6, 7, 8, 9

Ударна: 1/А, 10, 12, 13, 14, 14/А, 15, 16, 17, 17/А, 18, 19, 2, 20/А, 21, 3, 3/А, 4, 5, 5/А, 6, 7, 8, 9

Гетьманський шлях: 100

З 11:00–16:00 години триватимуть знеструмлення. Вони торкнуться частини селища Лисянка. Електрику вимикатимуть лише на таких вулицях:

Ударна: 1

В. Великого: 1, 1/А, 10, 11, 12, 12/А, 13, 14, 15, 16, 16/А, 17, 18, 18/А, 19, 2, 2/А, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 35, 5, 6, 7, 8, 9

пров. Богуславський: 13, 15

Гетьманський шлях: 98.

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