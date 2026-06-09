Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області пояснюють загальним зростанням витрат у сфері утилізації сміття.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області зафіксовано у Жмеринській громаді, де з 1 червня змінюється вартість вивезення побутових відходів для ПП «БРАВІС», передає Politeka.

Рішення ухвалив виконавчий комітет після оновлення економічних розрахунків підприємства. У документі зазначено, що коригування пов’язане зі зростанням витрат, які безпосередньо вплинули на формування нових розцінок.

Серед головних факторів — подорожчання пального на 38,2%, збільшення земельного податку на 17,7% та підвищення орендних платежів за державні ділянки на 21,5%. Додатково зафіксовано ріст витрат на оренду спецтехніки на 50% і підвищення екологічного збору на 13,6%.

Окремо враховано зміну мінімальної зарплати на 8,1%, а також корекцію графіків вивезення сміття, що вплинуло на підсумкову модель розрахунку послуги.

Нова тарифна система передбачає диференційований підхід. Для приватного сектору встановлено 56,94 грн за одну особу щомісяця, для багатоквартирного фонду — 55,82 грн.

У громаді підкреслюють, що оновлення охоплює всіх користувачів послуги поводження з відходами та почне діяти з початку літа після офіційного затвердження.

У цьому контексті Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області пояснюють загальним зростанням витрат у сфері утилізації сміття та необхідністю перегляду фінансових розрахунків підприємства.

Подальші рішення щодо вартості послуг залежатимуть від економічних умов і динаміки цін на ресурси у відповідній галузі.

Рішення щодо подальшого коригування вартості послуг ухвалюватимуться з урахуванням економічних показників і бюджетних можливостей громади.

Джерело: zhgazeta

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