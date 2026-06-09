Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области объясняют общим ростом расходов в сфере утилизации мусора.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области зафиксировано в Жмеринском сообществе, где с 1 июня меняется стоимость вывоза бытовых отходов для ЧП «БРАВИС», передает Politeka.

Решение принял исполнительный комитет после обновления экономических расчетов предприятия. В документе отмечено, что корректировка связана с ростом затрат, непосредственно повлиявших на формирование новых расценок.

Среди главных факторов – подорожание горючего на 38,2%, увеличение земельного налога на 17,7% и повышение арендных платежей за государственные участки на 21,5%. Дополнительно зафиксирован рост расходов по аренде спецтехники на 50% и повышение экологического сбора на 13,6%.

Отдельно учтено изменение минимальной зарплаты на 8,1%, а также коррекцию графиков вывоза мусора, что повлияло на итоговую модель расчета услуги.

Новая тарифная система предполагает дифференцированный подход. Для частного сектора установлено 56,94 грн. за одного человека ежемесячно, для многоквартирного фонда — 55,82 грн.

Община подчеркивает, что обновление охватывает всех пользователей услуги обращения с отходами и начнет действовать с начала лета после официального утверждения.

В этом контексте повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области объясняют общим ростом расходов в сфере утилизации мусора и необходимостью пересмотра финансовых расчетов предприятия.

Дальнейшие решения о стоимости услуг будут зависеть от экономических условий и динамики цен на ресурсы в соответствующей отрасли.

Решения по дальнейшей корректировке стоимости услуг будут приниматься с учетом экономических показателей и бюджетных возможностей общества.

Источник: zhgazeta

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