Обмеження руху транспорту в Хмельницькому продовжили ще на три дні через реконструкцію водопроводу на вулиці Кам’янецькій, повідомляє Politeka.

Тимчасові зміни діятимуть з 8 до 10 червня на відрізку від перехрестя з вулицею Подільською до Хмельницького слідчого ізолятора у напрямку Проскурівського Підпілля. На цій ділянці дорожники та комунальники продовжать виконання запланованих робіт.

За інформацією патрульної поліції, для транспорту залишаться недоступними середня та крайня ліва смуги. Водіям радять заздалегідь враховувати зміни під час планування поїздок і користуватися альтернативними маршрутами.

Реконструкція стартувала ще 1 червня. Спочатку завершення проєкту очікували протягом тижня, однак терміни довелося продовжити через необхідність виконання повного комплексу технічних заходів.

У комунальному підприємстві зазначають, що водогін на Кам’янецькій експлуатується з 1976 року. За десятиліття роботи мережа зазнала значного навантаження через інтенсивний автомобільний потік, що призводило до аварій та додаткових витрат на обслуговування.

Саме тому обмеження руху транспорту в Хмельницькому пов’язують із модернізацією важливої ділянки інженерної інфраструктури, яка забезпечує водопостачання значної частини міста.

У межах проєкту фахівці прокладають 287 метрів нової поліетиленової труби діаметром 315 міліметрів, демонтують шість застарілих цегляних колодязів та встановлюють сучасні залізобетонні конструкції. Також передбачений монтаж нових люків із запірними механізмами.

Після завершення реконструкції очікується зменшення ризиків аварійних ситуацій, стабільніша робота мережі та підвищення надійності водопостачання для мешканців міста.

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