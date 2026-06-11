Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі у межах цієї програми насамперед спрямована на самотніх літніх людей і родини, які втратили підтримку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі реалізується через програму «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV», яку впроваджує благодійна організація «Карітас», повідомляє Politeka.

Ініціатива зосереджена на відновленні пошкодженого житлового фонду після бойових дій. Йдеться про точкові ремонти, що дозволяють повернути оселям базову придатність для проживання.

У межах проєкту фахівці виконують заміну вибитих вікон, встановлення дверних конструкцій, відновлення покрівель і частковий ремонт перекриттів. Окремо опрацьовуються системи електропостачання та водопроводу, які постраждали під час обстрілів.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Також програма орієнтована на людей, чиї домівки не зруйновані повністю, але потребують відновлення для безпечного використання. Пріоритет надається вразливим категоріям населення, зокрема людям похилого віку та внутрішньо переміщеним особам.

Участь у ініціативі можуть взяти мешканці Запоріжжя та громад області, якщо пошкодження житла зафіксовані після 24 лютого 2022 року. Обов’язковою умовою є підтверджене право власності на нерухомість.

Додатково встановлено географічне обмеження — об’єкти мають розташовуватися далі ніж за 20 кілометрів від лінії бойових зіткнень. Це дозволяє безпечніше організовувати роботи на місцях.

Окремі заявники можуть отримати фінансовий грант для самостійного ремонту, інші — готові відновлювальні роботи із залученням підрядних організацій.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі у межах цієї програми насамперед спрямована на самотніх літніх людей і родини, які втратили підтримку та потребують термінового відновлення житлових умов.

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