Графіки відключення світла у Запоріжжі на 24 липня триватимуть через профілактичні та ремонтні роботи.

Українців попередили про графіки відключення світла у Запоріжжі на 24 липня, які носять плановий характер, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 24 липня передбачають проведення планових ремонтних робіт на електромережах. Упродовж дня енергетики виконуватимуть технічне обслуговування обладнання, тому частина споживачів тимчасово залишиться без електропостачання.



За інформацією АТ «Запоріжжяобленерго», з 09:00 до 17:00 ремонтні роботи триватимуть в Запоріжжі. У повідомленні енергетиків населений пункт не уточнюється, однак тимчасові відключення електроенергії заплановані за такими адресами:

Верхня: 15;

Зачиняєва: 22–56, 23–27, 23А, 25, 29, 31–39, 35, 45–53, 50А, 57–61;

Мала: 1;

Променева: 13, 15, 17, 17Б, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31;

Скельна: 24, 32, 34, 35, 35А, 39, 40;

Фанатська (Добролюбова): 27, 31, 32.

Обмеження будуть діяти через плановий ремонт електрообладнання. Так, 24 липня з 09:00 до 16:00 планові відключення світла у Запоріжжі діятимуть за такими адресами:

Академіка Вернадського (Тимошенка): 51а, б, в, г, д, 52а;

Алмазна: 64, 66, 70, 74–78, 82–86, 85–91, 95, 95–107;

Анатолія Солов'яненка (Адмірала Ушакова): 33–63, 36–68, 39, 41, 65, 67, 69–71, 73, 77–93, 81, 83, 88–98, 95–103, 100–132, 105, 109, 166А–208;

Володимира Мономаха (Олександра Невського): 68–84, 73–87, 85А, 89–99, 101, 103–121, 112–118, 122–144, 189–197, 222;

Вуглегірська: 53 (оп.1);

Гончара: 143–153, 146–158;

Заполярна: 33а;

Історична: 20, 20А, 20Б, 30, 34, 34А, 36, 36А;

Компресорна: 74–79, 81;

Лейтенанта Шмідта: 156–226, 339;

Леоніда Жаботинського: 49;

Музична: 54, 79в, 79г, 79д, 79є;

Наскрізна: 17–23, 18–24;

Ніжинська: 95–109, 111–117, 120–126;

Павла Глазового (Глазунова): 15;

Павлокічкаська: 11, 15, 15Б, 17, 17А;

Радісна: 45–53, 57, 59;

Скворцова: 240, 242;

Слобожанська (Сахалінська): 32;

Фінансова: 1–21, 2–12, 14–26, 23–35, 28–48, 37–55, 100–124, 109–143;

Червоної Калини (Красноградська): 53–73, 54–74;

Човнова: 10–24, 21–27, 26–32;

Якова Новицького: 10;

проспект Соборний: 145, 145В;

провулок Водний: 1–5, 2–4, 6, 7;

провулок Таллінський: 1–7, 2–6, 8–14, 9–15.

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