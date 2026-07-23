Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі включають набір товарів тривалого зберігання.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі продовжують видавати в межах міської програми підтримки громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.net.

Ініціатива діє за рішенням виконавчого комітету, а її реалізацію координує Департамент соціальної політики.

Програму запустили наприкінці 2023 року, щоб допомогти найбільш уразливим категоріям населення. Вона охоплює внутрішньо переміщених осіб, людей поважного віку, громадян з інвалідністю, матерів із неповнолітніми дітьми, а також сім'ї, які потребують додаткової соціальної підтримки.

Допомогу можуть отримати й мешканці, які тимчасово проживають у прихистках або місцях компактного розміщення. Крім того, право на оформлення мають законні представники малолітніх дітей, недієздатних громадян та осіб з обмеженою цивільною дієздатністю. До переліку також входять заявники, зареєстровані у міському центрі соціальних служб.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі включають набір товарів тривалого зберігання. До комплекту входять м'ясні й рибні консерви, паштети, готові страви, локшина швидкого приготування, чай, кава, мед, джем, цукор та галетне печиво.

Такий перелік дозволяє забезпечити основні побутові потреби без спеціальних умов зберігання. Це особливо актуально для родин, які після переїзду лише облаштовують нове житло.

Щоб скористатися програмою, необхідно звернутися до управління соціального захисту за місцем фактичного проживання або реєстрації. Разом із заявою слід подати документи, які підтверджують право на отримання відповідної підтримки.

У міській владі повідомили, що всі зміни щодо умов участі, переліку отримувачів чи інших оновлень публікуватимуть через офіційні інформаційні ресурси. Мешканцям рекомендують регулярно перевіряти актуальні повідомлення, аби своєчасно дізнаватися про нові рішення.

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