Надбавка до пенсії у Запоріжжі встановлюється як доплата до основної виплати.

Надбавка до пенсії у Запоріжжі передбачена для громадян, які мають особливі заслуги перед Україною, повідомляє Politeka.net.

Таку доплату призначають відповідно до чинного закону після подання заяви та документів, що підтверджують право на її отримання.

Скористатися програмою можуть Герої України, ветерани війни, нагороджені за особисту мужність, видатні спортсмени, космонавти, лауреати державних премій, особи зі званням «заслужений», багатодітні матері, а також борці за незалежність України ХХ століття, реабілітовані згідно із законодавством.

Інформацію про це надає ПФУ.

Надбавка до пенсії у Запоріжжі встановлюється як доплата до основної виплати. Її розмір залежить від категорії одержувача та визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для окремої категорії борців за незалежність передбачено спеціальний порядок нарахування.

Звернутися за призначенням можна з моменту виникнення відповідного права. Якщо документи подані не пізніше ніж через 12 місяців, виплату встановлюють із дня його набуття. В інших випадках її призначають із дати звернення.

Подати заяву дозволяється особисто, поштою або в електронному форматі. Якщо пакета документів недостатньо, Пенсійний фонд повідомляє заявника про необхідність надати додаткові підтвердження. За умови їх подання протягом трьох місяців початкова дата звернення зберігається.

Після збільшення прожиткового мінімуму відповідні доплати перераховують автоматично. Для окремих категорій одержувачів також передбачене щорічне підвищення відповідно до рішень Кабінету Міністрів України.

Після смерті людини, яка мала право на таку виплату, частину надбавки можуть отримати непрацездатні члени її сім'ї. Розмір визначається законодавством і залежить від кількості утриманців.

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