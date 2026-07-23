Графіки відключення світла на 24 липня заплаеновані у частині населених пунктів в Кіровоградській області.

Українцям варто бути готовими до планових графіків відключення світла у Кіровоградській області на 24 липня, пише Politeka.net.

Жителів Кіровоградської області попередили про планові графіки відключення світла на 24 липня, які відбудуться через проведення ремонтних і профілактичних робіт на електромережах. Тимчасові знеструмлення необхідні для технічного обслуговування обладнання, модернізації мереж та підвищення надійності електропостачання.

За інформацією АТ «Кіровоградобленерго», з 09:00 до 17:00 без світла тимчасово залишиться частина мешканців села Підлісне. Відключення торкнуться таких адрес:

Гната Юри — 10, 12;

Лесі Українки — 45, 51, 59, 63, 67, 78, 82, 84, 86, 92.

З 09:00 до 18:00 планові роботи триватимуть у смт Павлиш. На цей період електропостачання буде тимчасово припинене для окремих будинків на вулицях:

Богдана Хмельницького: 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 42

Молодіжна: 1, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

Перемоги: 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53а, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72

Сухомлинського: 40, 40а

Коцюбинського, пров.: 33, 35

З 09:00–18:00 години знеструмлення проводитимуться у селі Розумівка, де тимчасові відключення охоплять будинки на вулицях:

Соборна: 1, 2, 6, 7, 12, 16

Центральна: 32, 34, 35, 37, 40, 46, 47, 48, 49, 50

Тараса Шевченка: 16, 18, 22

Солов’їна: 39, 41, 45, 46, 47, 49

Кам`яногірський, пров.: 2, 3, 8

Мира, пров.: 2, 4

Також з 09:00 до 18:00 електроенергію тимчасово вимкнуть у селі Букварка. Без світла залишаться окремі будинки на вулицях:

Молодіжна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21

Остапенка: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 30

Миру: 21а, 23, 24, 26, 27, 29, 34, 41, 42, 44, 46А, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 66.

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