Подорожчання проїзду в Кропивницькому пов'язане зі збільшенням вартості електроенергії, пального, запасних частин, шин.

Подорожчання проїзду в Кропивницькому офіційно погодив виконавчий комітет міської ради, повідомляє Politeka.net.

Водночас нові розцінки почнуть діяти лише після впровадження транспортних карток, тому наразі пасажири оплачуватимуть поїздки за чинними тарифами.

Рішення ухвалили на підставі оновлених економічних розрахунків. У міськраді пояснили, що зміни мають забезпечити стабільну роботу комунального перевізника та враховують зростання витрат на утримання транспорту.

Рішення про це прийняла міська рада.

Після запуску нової системи безготівкова поїздка у тролейбусі за допомогою банківської або транспортної картки, а також сервісів Apple Pay чи Google Pay коштуватиме 12 гривень. Якщо пасажир придбає паперовий квиток, доведеться сплатити 15 гривень. За електронне оформлення перевезення багажу встановлено тариф 12 гривень.

Для власників персоніфікованих пільгових карток вартість становитиме 11 гривень, тоді як для інших пільгових категорій — 10,30 гривні.

На автобусних маршрутах комунального підприємства «Електротранс» безготівкова оплата дорівнюватиме 18 гривням. Така ж сума передбачена за електронне оформлення багажу. Паперовий квиток разом із перевезенням одного місця багажу коштуватиме 20 гривень. Для зареєстрованих пільговиків визначили ціну 17 гривень, для інших — 16,20 гривні.

У міській адміністрації зазначили, що подорожчання проїзду в Кропивницькому пов'язане зі збільшенням вартості електроенергії, пального, запасних частин, шин, а також із підвищенням витрат на оплату праці. Додаткове навантаження створює й перевезення пільгових категорій населення, яке фінансується за рахунок місцевого бюджету.

Посадовці наголошують, що перегляд вартості має допомогти уникнути скорочення маршрутів і зберегти регулярний рух транспорту. Про дату введення транспортних карток та початок застосування нових тарифів жителів повідомлять окремо після завершення підготовчих робіт.

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