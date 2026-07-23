Про це він розповів у своєму блозі.

«Немає у нас цілі зупинити війну. Запам'ятайте, у війни немає цілі зупинити війну. Так не буває. Світова спільнота ціль зупинити війну. Трамп ціль зупинити війну. Українська армія не має цілі зупинити війну. Армії так завдання не ставиться. Армія, зупини війну. Як вона її зупинить? Армія – це те, що воює. Те, чия професія – воювати і досягати перемог, а не зупинити війну. Тому удари по Wildberries покликані не зупинити війну, а перемогти і зруйнувати росію, бо іншого способу ми не маємо», – стверджує Михайло Шейтельман.

Ціль зупинити війну, констатує експерт, була у російської опозиції, вона бралася за це і в 2014 році, коли ще Нємцов був живий, і в 2022 році, коли багато хоробрих людей за це заарештували, але їм не вдалося, а ми в Україні не можемо просто знизити рейтинг путіна і призначити у росії іншого начальника, ми не можемо зупинити війну, яка вже йде, ми можемо тільки перемогти.

І ми не можемо, пояснює він, відрізати росію від фінансування, це не в нашій владі, це Європа і весь світ можуть заборонити будь-яку торгівлю з росією, топити кожен танкер із російською нафтою, але Європа і весь світ цього не зробили, а російська опозиція не змогла цього досягти, тож залишається робити це самим своїми ударами.

«Ми скинути путіна не можемо з Києва. І знижувати рейтинг нам немає сенсу. Справді немає сенсу. Ми не можемо запровадити тотальні санкції, які повністю зупинять зовнішню торгівлю рф. Але ми можемо завдати росії фізично матеріальних збитків», – підсумовує Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко заявив, що важливо нашими ударами по рф вплинути на психологію путіна і більшості суспільства.

Також Politeka писала про те, що Шейтельман пояснив, чому переговори про вступ України до ЄС тривають тяжко.